Встречи Зеленского и Путина не было в программе мероприятий в Израиле – посол

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным не было в программе мероприятий в Израиле. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 31 января, сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
«Я даже не знаю о том, что эта встреча предполагалась. Ее не было в программе», – сказал Лион.
Также, по словам дипломата, он не знает, обращался ли Зеленский или представители его офиса к израильским официальным лицам с просьбой посодействовать в организаци встречи или диалога с Путиным.
Единственный раз Зеленский и Путин общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров «Нормандской четверки» по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как «ничью».
Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, прохошел 22–23 января в Иерусалиме.
22 января 2020 года помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль получал запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль 23 января. Украинский президент не исключал возможности такой встречи, однако ее не было.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным не было в программе мероприятий в Израиле. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 31 января, сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. «Я даже не знаю о том, что эта встреча предполагалась. Ее не было в программе», – сказал Лион. Также, по словам дипломата, он не […]
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