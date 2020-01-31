Регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай заменили на чартеры

Регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай заменили на чартеры

31.01.2020, 23:12, Новости дня

Российские авиакомпании с 1 февраля смогут осуществлять полеты в Китай в чартерном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса.

«С 00.00 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров», – приводит сообщение Минтранса ТАСС.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Росавиация создала штаб для мониторинга ситуации с перевозками российских и иностранных граждан между Россией и Китаем. Его возглавил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Ранее в пятницу в Москве госпитализировали бортпроводников с рейса из Китая с подозрением на коронавирус.

Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.



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Последнее: Российские авиакомпании с 1 февраля смогут осуществлять полеты в Китай в чартерном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса. «С 00.00 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет […]

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