Гончарук: Необходимо организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая

Министерство иностранных дел, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Министерство инфраструктуры Украины должны оперативно организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за распространения в этой стране коронавируса 2019-nCoV. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Telegram вечером 31 января.

В Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом, отметил премьер.

«МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции. На утро понедельника (3 февраля. – «ГОРДОН») у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины», – подчеркнул Гончарук.

Глава правительства сообщил, что поручил оперативно разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

«Председатели облгосадминистраций и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне. Также рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты», – добавил Гончарук.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Министерство иностранных дел, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Министерство инфраструктуры Украины должны оперативно организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за распространения в этой стране коронавируса 2019-nCoV. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Telegram вечером 31 января. В Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом, […]