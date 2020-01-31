Из здания Евросовета убрали флаг Великобритании

В здании Европейского совета в Брюсселе из числа флагов стран-членов Евросоюза убран флаг Великобритании.
Никакой особой церемонии не было, флаг, находившийся в большом помещении Совета, в котором лидеры стран ЕС обычно делают подходы к прессе перед началом саммитов, был аккуратно снят с невысокого флагштока, сложен в несколько раз и унесен, сообщает ТАСС.
Великобритания должна официально выйти из состава Евросоюза в полночь по Центральноевропейскому времени 31 января текущего года (1 февраля в 2.00 по Москве).
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