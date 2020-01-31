Мнение: Путин и короновирус

Президент созвал в Кремль членов Совета безопасности, чтобы обсудить несколько вопросов, главный из которых – обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса.
Как-то совсем не вовремя начала расползаться эта импортная зараза, от которой в Китае уже умерли 213 человек. Практически одновременно с предложением Путина о внесении поправок в Конституцию. Народ у нас – всякий, недобрых тоже предостаточно. Злые языки уже начали зубоскалить и рисовать карикатуры. Особенно Елкин беснуется. Вон что намалевал:
Ну как тут не встревожиться, не забеспокоиться, не собрать Совет безопасности?
Фотография отсюда, рисунок отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Президент созвал в Кремль членов Совета безопасности, чтобы обсудить несколько вопросов, главный из которых – обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса. Как-то совсем не вовремя начала расползаться эта импортная зараза, от которой в Китае уже умерли 213 человек. Практически одновременно с предложением Путина о внесении поправок в Конституцию. Народ у нас – всякий, […]
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