Рита Дакота презентовала клип с новым возлюбленным в главной роли

Рита Дакота презентовала клип с новым возлюбленным в главной роли

31.01.2020, 23:04, Разное

Российская певица Рита Дакота представила поклонникам свой новый клип на песню «Электричество». Вместе с исполнительницей главную роль в видеоработе исполнил ее новый возлюбленный — Федор Белогай.
Сама Рита Дакота отметила, что именно эта композиция пока является ее любимой. Свое новое творчество звезда назвала удивительным и пообещала, что она не оставит равнодушными фолловеров знаменитости. Именно эту песню Дакота назвала родной, честной и очень «своей».

Фанаты поспешили назвать Дакоту и ее избранника красивой парой и выразили надежду, что она действительно влюблена и более не страдает по экс-супругу Владу Соколовскому. Федор Белогай является музыкантом и клипмэйкером, вместе влюбленные недолго, они счастливы.



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