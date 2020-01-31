Мнение: Как в Википедии удаляют статьи и что можно сделать, чтобы их спасти

Рассказываю, почему в Википедии статьи о, казалось бы, очевидных явлениях, выставляются на удаление.

В русской википедии 2,6 млн. зарегистрированных участников. Не все они, слава богу, активны — за последний месяц активных, например, всего 11 тысяч человек.

В общем, это такой гигантский форум с огромным количеством пользователей, в котором разные люди развлекаются согласно своим потребностям. Есть "статейщики", которые просто пишут статьи. Есть фотографы. Есть граммар-наци, которые просто ходят и правят орфографию (и никого не учат жить, уважаю).

И есть группа, которую называют "удалисты".Они ощущают себя санитарами леса. Их азарт — это вылавливать среди гигантского количества статей всякую фигню. А количество реально гигантское. Мусора очень много — статье о себе любимом, ютуб блогере с 5 тыс. подписчиков; о своей гаражной группе; о корейском любительском фильме, в итоге не попавшем в прокат; о директоре своей фирмы по производству металлопроката, о третьем помощнике секретаря мэра поселка с населением 480 человек и т.п. Метут удалисты широкой метлой, смотрят часто поверхностно, в нюансы не вдаются. Поэтому на форум "К удалению" попадают частенько совершенно нормальные статьи.

После того, как статья была выставлена на обсуждение "к удалению", тот человек должен обосновать, за что ее так. А потом ею по регламенту занимаются другие люди, которую должны ее прочесть, оценить, соответствует ли она правилам википедии и, соответственно, оставить или удалить. И вот тут начинается возмущающая очень многих беда (и возмущающая многих заслуженно). Статьи висят с отвратительной розовой плашкой "к удалению" год, два, три… Дело в том, что пользователей Википедии, как мы помним, 2 миллиона / 11 тысяч. Сколько из них удалистов — я не знаю, да хоть одна десятая или двадцатая, все равно много.

А людей, которые принимают решение о судьбе статей — всего 84 человека администраторов (причем треть их неактивна), плюс 54 человека с правами "подводящих итоги" (думаю, бросивших проект примерно столько же пропорционально). Статей же, номинированных на удаление, вот, на эту минуту, вижу 7562 штуки. Сами можете представить, с какой скоростью движется их рассмотрение. (Причем напомню, что проект волонтерский и неоплачиваемый).

Что же делать, если важную для тебя статью в Википедии выставили на удаление? По пунктам:

а) не истерить

б) реально, не истерить. Особенно буквами на форумах Википедии. Администраторы там очень задолбанные (помним про пропорцию 84 админов на 2 682 480 участников), поэтому очень любят тишину и нервно реагируют на эксцессы. Также постарайтесь не быть многословными, отвечать четко, конкретно, по делу.

в) человек, который выставил вашу статью на удаление, обязан был указать, каким правилам, по его мнению, она не соответствует. Попросите его уточнить, если непонятно, что за правило статья нарушает. Пойдите, внимательно (очень внимательно) изучите это правило (одно или несколько). Перечитайте его несколько раз.

г) Очень трудная стадия (принятие). Ответьте себе честно на вопрос, реально ли ваша статья соответствует правилам проекта. Быть может, удалист был реально прав, вынося ее на удаление? На эту стадию у вас может уйти несколько месяцев.

д) Если все-таки да, и ваша статья соответствует правилам, то ее необходимо переделать в соответствии с требованиями правил. На форуме "к удалению" вам также могут подробно указать, что надо делать (а могут и не указать, проект волонтерский). Вообще, если статью не удалили "быстро", за 1-2 дня, то, значит, шансы у статьи есть большие.

е) все это тянется оооочень долго. Через полгодика-годик, авось, придет админ и примет решение. В любом случае, фора, чтобы привести вашу статью в порядок (или найти для этого дела помощников и советчиков) у вас была.

Потом, когда-нибудь, администратор или "подводящий итоги" выносит решение. Обычно это делается достаточно непредвзято, на основе того, что видно перед глазами.

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Предупреждение:

в комментариях вопросы задавать можно. А просто бесцельно оскорблять википедию и ее авторов и администраторов нельзя, бесцельное выражение ваших негативных эмоций мне неинтересно и отнимает время у тех, кто задает осмысленные вопросы. Банить или скрывать комменты буду, ага.

Источник: Шакко

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