В Сенате обсуждают возможность вызова свидетелей на разбирательство по импичменту

В Сенате в пятницу днем продолжилось разбирательство по импичменту. Часть умеренных «колеблющихся» республиканцев, на голоса которых демократы могли рассчитывать при голосовании о необходимости участия свидетелей, заявляют о том, что они собираются поддержать Республиканскую партию и проголосовать против вызова свидетелей.

До сих пор неизвестно, когда именно состоится решающее для дальнейшего процесса голосование о вызове свидетелей в Сенат. Сенаторы-республиканцы считают, что голосование пройдет либо вечером в пятницу, либо его перенесут на субботу. Однако часть сенаторов уже заявили, что итоговое голосование могут перенести на следующую неделю – возможно, его отложат вплоть до среды, 5 февраля.

Сегодня еще один «колеблющийся» сенатор – Лиза Мурковски – объявила о том, что она не поддержит идею вызова свидетелей для дачи показаний в ходе разбирательства. Мурковски заявила, что она внимательно рассмотрела необходимость вызова свидетелей и предоставления документов со стороны администрации и решила проголосовать в соответствии с основной позицией Республиканской партии.

Демократам нужно получить по крайней мере четыре голоса республиканцев, чтобы утвердить положение об участии свидетелей в разбирательстве.

«Все знаки говорят о том, что сегодня вечером состоится ускоренное оправдание президента, которому объявили импичмент», — сказала в беседе с журналистами Пэтти Мюррей, входящая в руководство демократического меньшинства в Сенате.

Еще один умеренный республиканец Митт Ромни заявил в пятницу о том, что он проголосует за вызов в Сенат свидетелей, таких, как Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по национальной безопасности.

Ромни, который в 2012 году был номинирован Республиканской партией на президентские выборы, иногда критикует Трампа. Он присоединился к сенатору Сьюзан Коллинс – в итоге только двое сенаторов-республиканцев решили поддержать демократов в голосовании по вопросу вызова свидетелей.

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