Личное: Жалкие мартышки

Нефтеюганская девка из Инстаграма Диана Закутняя решила отдохнуть в местном бассейне со своей мамой. В этом же бассейне проходил реабилитацию ребёнок-инвалид. Его крики стали для Дианы поводом выпендриться в Эскортограме в образе высокомерной суки, которую достало быдло.



Фото: Соцсети

Этот образ утратил актуальность лет 7-8 назад. Однако Диана — с её жалкими потугами выглядеть как холёная, гламурная штучка при явно недостаточных для того доходах — этого пока не поняла.

В связи с чем девушка томно пожелала смерти явно больному и явно страдающему ребёнку.

Пожалуй, процитирую:

Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей, долбанутых… Походу он утонул. Аллилуйя…А нет, с.ка, он не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?

А вот, собственно, и само видео.

Посмотрели? Да, ребёнок действительно надрывно кричит, но не потому, что хочет насолить Диане, а потому, что ему очень больно. Физически. Малыш нездоров.

Я очень плохо переношу громкие звуки и люблю тишину. Честно скажу: я бы не смогла продолжить свой отдых там, где так истошно кричал бы ребёнок.

Что бы я сделала? Я бы завершила свой отдых у бассейна и просто ушла. Тихо. незаметно. От всей души сочувствуя и ребёнку, и его маме.

Что сделала Диана? Покрасовалась на фоне страдающего малыша в Инстаграме, а потом пошла и вместе со своей мамашей закатила скандал. Мамаша, кстати, ещё и ударила женщину, заступившуюся за мать ребёнка-инвалида.

Я знаю, что меня читают и мне внимают многие курицы. Знаю и то, что эти самые курицы, пытаясь подражать мне, сами используют слово «курица» применительно к другим женщинам. Типа они — не такие, они — не курицы, а «право имеют».

Так вот: не имеете. Вы — жалкие обезьяны в дешёвых тряпках на телах, которых можно купить за золотое колечко, и с дешёвыми мыслями в неумных головах.

Высокомерие простительно только одной категории людей: гениям. Оно их не красит, но им оно простительно.

Вы к этой категории не принадлежите, а потому захлопните свои рты и мило улыбайтесь. Открывать рты вам разрешается только с целью приёма в них пищи и мужских половых органов, но никак с целью наезда на больных детей и их уставших матерей, которым можно и нужно и посочувствовать, и помочь.

Всё ясно?

Обтекайте.

Источник: Лена Миро

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