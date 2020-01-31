Новые потеющие роботы охлаждаются быстрее, чем люди

Международная группа учёных представила мягкую роботизированную руку, которая регулирует свой теплообмен посредством потоотделения.
По мнению инженеров, эта способность повысит выносливость мягких роботов: они смогут работать без перегрева дольше, в том числе в экстремальных условиях.
Поясним, что мягкие роботы из синтетических материалов гораздо хуже избавляются от тепла, чем их «коллеги» из металла (последний, напомним, хорошо проводит тепло). При этом из-за перегрева устройство быстрее выходит из строя. Система охлаждения, конечно, может решить эту проблему, но тогда робот станет сложнее и к тому же прибавит в весе.
Поэтому исследователи обратили внимание на естественную систему охлаждения, которой наделено большинство млекопитающих, и попробовали воспроизвести её при создании мягкой робомышцы.
Из полимерных материалов с примесями наночастиц команда напечатала роботизированные пальцы. Для этого учёные прибегли к многокомпонентной стереолитографии. Суть технологии состоит в том, что гидрогелевые материалы затвердевают в заданной форме под действием света.
Базовым материалом стал поли-N-изопропилакриламид, а сверху на него учёные нанесли пористый слой полиакриламида.
Первый реагирует на температуру выше 30 градусов по Цельсию путём усадки: он выжимает воду в верхний слой, имеющий микрометровые поры.
Последние чувствительны к тому же температурному диапазону и автоматически расширяются для выделения «пота». Когда же температура падает ниже 30 градусов, поры закрываются.
Тесты показали, что испарение влаги снижает температуру поверхности робопальцев на 21 градус по Цельсию в течениевсего 30 секунд. Таким образом, процесс охлаждения происходит примерно в три раза эффективнее, чем у людей.
На следующем этапе команда объединила пальцы в манипулятор, способный захватывать и поднимать объекты. Испытания показали, что благодаря системе потоотделения охлаждаются не только сами робопальцы, но и объект, с которым они взаимодействуют.
Впрочем, есть несколько нюансов. Во-первых, из-за выделения пота роборука становится скользкой. Поэтому специалисты исследуют разные текстуры, которые помогут улучшить сцепление с объектом.
Во-вторых, постоянно потеющим роботам нужно как-то пополнять запас воды. Получается, в будущем инженеры должны будут создать мягкие машины, которые будут не только потеть, подобно млекопитающим, но и «пить».
Подробнее о потеющих роботах рассказывается в статье, представленной в журнале Science Robotics.
Кстати, ранее «Вести.Наука» писали о биороботах с настоящей нервной и мышечной тканью и о резиновом компьютере для управления мягкими роботами.
Текст:
Вести.Наука
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