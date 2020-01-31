Частную клинику в столице подозревают в проведении незаконных абортов

Росздравнадзор провел внеплановую проверку частной клиники на юге Москвы. После визита туда пациентку пришлось срочно госпитализировать в тяжелом состоянии. В ведомстве заподозрили, что в клинике делают незаконные аборты на поздних сроках беременности. Чем закончилась проверка?

— У вас был инцидент. По поводу девушки, которой сделали медикаментозный аборт, а у нее потом осложнения начались.

При виде съемочной группы администратор частной клиники на Днепропетровской улице сразу пытается уйти. Одной из пациенток здесь провели прерывание беременности с помощью медикаментов. Спустя пару дней возникли осложнения и ее срочно госпитализировали. Но врачи клиники теперь упорно отрицают сам факт аборта.

"Ей было объяснено состояние ее здоровья и объяснено, что ей нужно в стационар в отделение патологии беременности для проведения всех наших лечебных процедур. Необходимо сделать все, чтобы беременность сохранить", — говорит врач-гинеколог Елена Кареева.

Пациентка была на 18-й неделе беременности. По закону, на таком сроке прервать ее могли только по медицинским показаниям и только в стационаре. Однако, по словам пострадавшей, ей просто ввели лекарства и отпустили домой.

"Самые страшные осложнения — это смерть и удаление детородного органа. Но гораздо чаще встречается вторичное бесплодие — то есть, пациентка после этого не может забеременеть", — говорит главный врач Центра планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Олег Латышкевич.

В частной клинике пациентку даже не поставили на учет и не завели медицинскую карту. Все услуги в этой клинике платные, и с девушки тоже взяли предоплату — 20 тысяч рублей. Однако почему-то договор с ней так и не подписали и впоследствии не смогли показать проверяющей комиссии какие-либо документы.

Кого, как и от чего здесь лечили, теперь выясняет Росздравнадзор. Не исключено, что странные схемы оплаты использовали в клинике не только для ухода от налогов, но и для того, чтобы замести следы незаконных операций.

— Вы же предоплату взяли у девушки?

— Предоплату взяли.

— А почему ничего не было подписано?

— Ей дали.

— Договор с ней подписали?

— У нее есть.

— А у вас?

Но после короткого совещания возникла новая версия.

— Вот я сейчас вспоминаю: ничего не давали, потому что был предварительный осмотр. И она должна была к нам на второй день прийти.

Этим доводам комиссия Росздравнадзора не поверила и признала медучреждение виновным в гибели нерожденного ребенка.

"Получены сведения о том, что в частной медицинской организации проведено искусственное прерывание беременности на позднем сроке. Вследствие данной процедуры у пациентки возникли серьезные осложнения", — рассказала помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Елена Баландина.

Медицинского работника теперь оштрафуют на 5 тысяч рублей, клинику — на 150 тысяч. Чего будет стоить эта история самой пациентке, остается только догадываться.

Текст:

"Вести-Москва"

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Страсти вокруг королевской четы не утихают. Родные герцогини Сассекской пытаются получить свою минуту славы, упрекая девушку во всем подряд. На этот раз в укор жене принца поставили безразличие по отношению к отцу. В программе NewstalkZB разговор вновь зашел о Меган. Саманта, сестра бывшей актрисы, обвинила ее в наплевательском отношении к родителю. Женщина заявила, что если […]