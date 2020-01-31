Под Териберкой из-за сломавшегося автобуса замерзают туристы

Под Териберкой из-за сломавшегося автобуса замерзают туристы

31.01.2020, 22:30, Новости дня

В 20 километрах от села Териберка (Мурманская область) сломался автобус с туристами. Температура воздуха в регионе сейчас составляет минус 15 градусов. На помощь замерзающей группе уже выехали спасатели.

"Люди замерзают. На помощь выехали аварийно-спасательные службы области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях", — рассказали "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Село Териберка получило популярность среди туристов после выхода на экраны фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева.

Источник: Вести



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