По факту гибели рабочего при обрушении спорткомплекса в Петербурге завели дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«В связи с гибелью рабочего при обрушении 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России», – говорится в заявлении Петренко на сайте СК России.
На место направлены следователи-криминалисты СК России. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, изымается вся необходимая документация.
Напомним, в пятницу при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб. Трагические кадры попали на видео.
При этом организатор демонтажа в качестве причины гибели рабочего назвали несоблюдение им правил безопасности.
Председатель санкт-петербургской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям Владимир Улицкий сообщил газете ВЗГЛЯД, что причиной обрушения могло стать стремление сэкономить на расчетах, из-за чего не были усилены элементы защиты от обрушения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Когда самолет находится в воздухе, важно отличать тяжелые неотложные состояния у пассажиров от медицинских проблем, которые не требуют срочной посадки. Во время недавнего рейса проводник заподозрил у пассажира инсульт. Несмотря на то, что симптомы были очень похожи, профессор Алан Хантер, который оказался на борту, диагностировал более легкую патологию. Об этом интересном опыте он рассказал в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании / 20 января
- Путин определил зарплату Медведева на новом посту / 31 января
- Счет за газ. Михаил Крутихин о том, чем грозят санкции США против «Северного потока-2» / 20 декабря
- Рауль Хаджимба отказался от участия в повторных выборах президента Абхазии / 13 января
- Суд продлил арест Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве / 9 января
- Грузинская оппозиция анонсировала акции протеста у посольства США / 20 января
- С начала ООС на Донбассе пиротехники изъяли и обезвредили 33,8 тыс. взрывоопасных предметов – штаб операции / 26 января
- Роскосмос назвал стоимость лунной ракеты / 10 декабря