«Сильные независимые СМИ – это основа демократии»: президент медиакорпорации RFERL/Радио Свобода

Президент медиакорпорации RFERL/Радио Свобода Джейми Флай в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем отношении к закону о СМИ – «иностранных агентах», а также о работе телеканала «Настоящее Время» и Радио Свобода в России.

«У нас этот закон [об «иноагентах»] вызывает большие опасения, мы видим в нем попытку задушить свободу слова и свободные СМИ», – заявил Флай.

По его словам, закон может быть использован российскими властями, чтобы «вести охоту против конкретных журналистов» и именно – объявлять их «иностранными агентами», чтобы они сдавали финансовую отчетность, сообщали об источниках доходов, о своем трудоустройстве.

«Мы считаем, что это окажет сдерживающий эффект не только на наших журналистов, но и на журналистов других зарубежных изданий, которые находятся в России и пытаются освещать здешние события», – сказал он.

По словам Флая, российские власти считают, что «российские СМИ, работающие за рубежом, в частности в США, испытывают на себе давление от американских властей», и поэтому в «качестве защитной меры» и был принят закон об «иноагентах», однако «на самом деле ситуация совершенно обратная».

«Если посмотреть на то, как работает Russia Today и «Спутник» в США, они там свободно вещают практически на всей территории страны, у «Спутника» несколько радиостанций работают на территории США, Russia Today можно посмотреть как по кабельному телевидению, так и по спутнику, практически любой американец может найти этот канал. Мы же в России находимся в совершенно другом положении, у нас другой статус, несмотря на то, что у нас здесь работают много журналистов. Однако нам давно уже недоступен телеэфир, наша круглосуточная станция Current Time («Настоящее Время») недоступна для российских слушателей. Мы считаем, что это целенаправленная политика по преследованию нашей компании, и, скорее всего, на наш взгляд, это связано с теми историями, которые мы освещаем в России», – заявил Флай.

Флай упомянул освещение протестных акций, расследования о коррупции, материалы о проблемах образования, здравоохранения, экологии, дискуссии о внешней политике России: «Власти относятся к нам с подозрением, озабочены по поводу нашей работы, Путин и его окружение не заинтересованы в том, чтобы эти темы освещались».

«Мы финансируемся Конгрессом США, исходя из убеждения, что сильные независимые СМИ – это залог развития демократии, – добавил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. – Поэтому и наша радиостанция, и аналогичные организации, которые тоже финансируются американским Конгрессом и вещают в других регионах мира, мы работаем, исходя именно из этой установки на то, что сильные независимые СМИ – это основа демократии».

Говоря о миссии и принципах редакционной работы, Флай отметил: задача всех журналистов медиакорпорации – предоставить аудитории точные выверенные факты, в особенности о тех сферах жизни, о которых молчат или недостаточно информируют государственные СМИ, и отстаивать правду. Он подчеркнул: только сами граждане России могут решать, как использовать полученную ими информацию, журналисты не склоняют свою аудиторию ни к каким политическим действиям.

3 декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон об «иностранных агентах», согласно которому агентами теперь могут быть признаны и физические лица. Например, те, кто работает в СМИ, уже признанных «иноагентами», или распространяет в интернете их публикации.

Закон о СМИ –​ «иностранных агентах» приняли в 2017 году.

Закон об «иностранных агентах» приняли в 2012 году, сначала в этот список были включены только некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа. Большая часть НКО, которые чиновники пытались объявить или объявляли «агентами», предпочли закрыться или отказаться от иностранных грантов. Сейчас этот статус среди прочих имеет Фонд борьбы с коррупцией, созданный оппозиционером Алексеем Навальным. Российские правозащитники считают этот закон способом давления на «неугодные» организации.

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