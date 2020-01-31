«Много ключевых вопросов не обсуждалось». Бывшая вице-президент Федерации легкой атлетики России – о лишении аккредитации

Министерство спорта России остановило госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года. Организацию обвинили в том, что она не справлялась с обязанностями по борьбе с допингом.

После приостановки аккредитации федерация не сможет получать государственное финансирование спортивных мероприятий под юрисдикцией ВФЛА, в том числе и тренировочных сборов. Также приостанавливается процесс присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.

Бывший вице-президент ВФЛА и чемпионка Европы по прыжкам в высоту Марина Купцова рассказала Настоящему Времени, что несколько лет руководство ВФЛА не предпринимало эффективных шагов для разрешения допингового скандала. Свой пост Купцова покинула 25 декабря 2019-го.

«Отработав в президиуме четыре года, я так и не поняла тенденции и цели этой работы: никаких конкретных шагов, никаких конкретных планов, никаких конкретных целей. Нет вообще ответов на вопросы, которые ставят те же спортсмены перед ВФЛА. Реально, на протяжении последних четырех лет было очень много ложной информации [со стороны руководства], очень много вопросов, которые стали ключевыми в том, что нас отовсюду отстранили, они не обсуждались. Разумеется, в этих ситуациях есть виновные люди, которых надо определить и с которыми надо разбираться», – рассказала она.

Ранее, 29 января, международные наблюдатели из Ассоциации легкоатлетов потребовали окончательно исключить Россию из международной федерации этого вида спорта. В тот же день Всемирное антидопинговое агентство рассказало, что подтвердило факт манипуляций как минимум с 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Российские легкоатлеты находятся под международными санкциями с ноября 2015 года, когда Совет ИААФ приостановил членство ВФЛА на неопределенный срок. С тех пор российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в индивидуальном порядке, получив «нейтральный статус». Но в начале лета 2019 года начался новый этап допингового скандала. Он связан с именем российского прыгуна Данилы Лысенко. Еще в августе 2018 года его отстранили на два года от участия в международных соревнованиях за пропуск сдачи контрольных допинг-проб.

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