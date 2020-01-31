Тимошенко заставили пройти полиграф, Ермак вывел из себя россиян. Главное из Telegram-каналов

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Ермак разозлил россиян

Telegram-канал “Легитимный” со ссылкой на анонимный источник в Кремле утверждает, что помощник президента Украины Андрей Ермак “вывел из себя россиян заявлением, что украинская сторона не посылала запросов России о встрече украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле”.

Авторы паблика считают, что “россияне будут пытаться проучить Ермака за эту публичную оплеуху”.

МУЛЬТИМЕДИА

Кирилл Тимошенко прошел полиграф

Telegram-канал “Резидент”, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, пишет, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко “вынужден был пройти полиграф, чтобы доказать помощнику президента [Андрею Ермаку], что он не причастен к сливу информации в Telegram”.

При этом “Резидент” сообщил, что это – “последний инсайд из Офиса президента”. “[Ради] безопасности источников мы приняли решение временно не публиковать информацию [из ОП]. Внутри команды президента началась охота на ведьм, а людей обладающих информацией заставляют проходить детектор лжи”, – утверждают авторы паблика.

МУЛЬТИМЕДИА

К публикации записей прослушки Гончарука может быть причастен Дубинский

Бывший журналист-расследователь, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что “прослушка разговоров с участием премьер-министра [Алексея] Гончарука, министров и руководителей НБУ с высокой степенью вероятности могла монтироваться на канале “1+1” – по всей видимости, на компьютере журналиста, работающего в программе телеведущего-нардепа [от “Слуги народа”] Александра Дубинского”.

К такому выводу Лещенко пришел на основании публикации ZN.UA.

Ссылаясь на источники в СБУ и МВД, издание сообщило, что записи прослушки монтировались на компьютере «журналиста расследовательской телевизионной программы, выходящей на одном из самых рейтинговых телеканалов». Собеседники ZN.UA считают, что эта информация пока не предается огласке, поскольку это может иметь «неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского”.

МУЛЬТИМЕДИА

Заявлением Шокина против Байдена в ГБР будет заниматься экс-адвокат Януковича

29 января стало известно, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин подал в Госбюро расследований Украины заявление против экс-вице-президента США Джо Байдена по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа).

Как утверждает анонимный Telegram-канал “Зе! Рада”, директор бюро Ирина Венедиктова передала дело своему первому заместителю Олегу Бибикову, бывшему адвокату беглого экс-президента Украины Виктора Януковича (адвокату Януковича).

“Ангажированность Бибикова – запредельная. Выборы в США приближаются. Зеленского вынуждают сделать выбор. Он пока сопротивляется. Помпео прилетел помочь сделать “верный” выбор”, – пишут авторы паблика, не указывая источник информации.

МУЛЬТИМЕДИА

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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