Генерал Маккензи: растет угроза вмешательства Ирана в ситуацию в Афганистане

По словам высокопоставленного американского военного, усилилась активность Ирана в Афганистане, что представляет опасность для американских войск и сил коалиции. Кроме того, активность Тегерана продолжает дестабилизировать весь регион.
Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, командующий силами США на Ближнем Востоке, совершил необъявленный визит в Афганистан на этой неделе. Он сообщил сопровождавшим его журналистам, что видит в иранском вмешательстве «тревожную тенденцию».
«Иран всегда проявлял интерес к Афганистану, но, вероятно, сейчас он видит возможность отследить наши действия здесь через своих марионеток, — сказал Маккензи. — И мы очень обеспокоены этим».
Предупреждения Маккензи прозвучали через несколько недель после того, как Иран выпустил две дюжины баллистических ракет по двум базам в Ираке, где размещены американские войска. Никто не погиб, но несколько десятков солдат США получили черепно-мозговые травмы. Эта атака была названа Тегераном возмездием за нанесенный США удар беспилотника, в результате которого погиб Кассем Сулеймани, командир иранского спецназа «Кудс».
Иран давно поставляет деньги и оружие шиитским боевикам в Афганистане. Тегеран предпринял активные действия по привлечению шиитов из Афганистана и других частей региона для поддержки сирийского президента Башара Асада. И поскольку эта война в основном завершилась, тысячи ополченцев вернулись домой. Афганские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Иран продолжает поддерживать и организовывать боевиков, и что они могут представлять угрозу для их страны.
Маккензи, который покинул Афганистан в пятницу после трехдневного визита, сказал, что международная коалиция работает с афганским правительством, чтобы отслеживать ситуацию и предотвращать возникающие проблемы.
Отвечая на вопрос о заявленном администрацией Трампа желании сократить присутствие американских войск в Афганистане до 8600 человек, Маккензи заявил, что до сих пор не получал приказа о выводе войск.
Генерал отказался говорить о том, может ли вывод американских войск из Афганистана зависеть от уступок со стороны «Талибана».
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Последнее: По словам высокопоставленного американского военного, усилилась активность Ирана в Афганистане, что представляет опасность для американских войск и сил коалиции. Кроме того, активность Тегерана продолжает дестабилизировать весь регион. Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, командующий силами США на Ближнем Востоке, совершил необъявленный визит в Афганистан на этой неделе. Он сообщил сопровождавшим его журналистам, что видит в иранском […]
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