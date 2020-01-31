Маме Кейт Миддлтон — 65: как Кэрол Миддлтон отпраздновала юбилей

Сегодня, 31 января, мать Кейт Миддлтон отмечает почти круглую дату — 65 лет. По такому случаю Кэрол Миддлтон, в отличие от прошлого года, не стала откладывать празднование на выходные, а начать отмечать в тот же день. В прошлые годы журналистам и папарацци редко удавалось поймать кадры с торжества, но в этот раз поклонникам герцогини и ее семьи повезло намного больше. В Instagram-аккаунте кондитерской Party Pieces, основателем которой является Кэрол и которой поручили создание именинного торта и оформление фуршетного стола, появились фотографии антуража и угощений.
Несмотря на солидный возраст именинницы, праздничный стол напоминал день рождения юной и задорной девочки: все в розовых тонах, воздушных шарах и конфетти. Судя по заднему плану, фуршет Кэрол организовала прямо в офисе кондитерской. Ассортимент стола, возможно, вызовет у диетологов тихий ужас, зато насколько это все вкусно выглядит: чипсы, пирожные, пирог с заварным кремом, фрукты и торт-мороженое. Кстати, о торте: на бело-розовой мастике, который кондитеры покрыли торт, можно рассмотреть фотографию Миддлтон-старшей, под которой значится надпись:
С днем рождения, Кэрол!
Не обошлось без свечек — золотые цифры 6 и 5 заняли свое законное место по обе стороны от снимка.
Как прошел праздник в честь дня рождения Кэрол Миддлтон в прошлом году, смотрите здесь.Кэрол Миддлтон с дочерьмиВ отличие от отца Меган Маркл, мать Кейт Миддлтон за все время дала публично одно-единственное интервью. Его полную версию читайте здесь.
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Последнее: Сегодня, 31 января, мать Кейт Миддлтон отмечает почти круглую дату — 65 лет. По такому случаю Кэрол Миддлтон, в отличие от прошлого года, не стала откладывать празднование на выходные, а начать отмечать в тот же день. В прошлые годы журналистам и папарацци редко удавалось поймать кадры с торжества, но в этот раз поклонникам герцогини и […]
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