5 cамых стильных монархов недели (25-31 января)

5 cамых стильных монархов недели (25-31 января)

31.01.2020, 22:10, Разное

Кейт Миддлтон

Работоспособности Кейт Миддлтон на этой неделе может позавидовать даже принцесса Анна (именно дочь Елизаветы II признают каждый год самым трудолюбивым британским монархом). В свет герцогиня Кембриджская вышла целых пять раз, и каждое ее появление, как водится, активно освещали СМИ. Что касается нарядов Кейт, то лучше всего ей удался комплект с участием твидовой кокетливой юбки и пиджака. Любительница масс-маркета на этот раз выгуливала Dolce&Gabbana, дополнив образ замшевыми туфлями Gianvito Rossi, кулоном и серьгами Mappin and Webb с бриллиантами 18 карат.

Кейт Миддлтон

Принцесса Виктория

Еще пару лет назад Викторию редко можно было увидеть в чем-то, кроме платьев с цветочным принтом, но сейчас (вполне возможно, после смены стилиста) на модную арену она выводит образы на основе блуз, брючных костюмов, пальто и различных жакетов, предпочитая максимально женственные их вариации. И это перевоплощение в строгую, но элегантную леди ей, несомненно, идет. На этой неделе Виктория вышла в свет в стильном коричневом костюме в клетку Acne и кремовой кофте, а в качестве украшения выбрала серьги с массивными жемчужинами Cravingfor.

Принцесса Виктория и принц ДаниэльПринцесса София

Еще одна представительница шведской королевской семьи в нашем сегодняшнем рейтинге — принцесса София. Вместе с супругом, принцем Карлом-Филиппом, она стала специальной гостьей премии Sweden Sports Gala 2020. На красную дорожку София вышла в платье своего любимого зеленого цвета, который лучше других подчеркивает оттенок ее глаз. В качестве аксессуара она выбрала необычные серьги с желтыми перьями и маленький черный клатч. Примечательными были и бьюти-приемы принцессы — забрав волосы в высокий хвост, она оставила пару прядок, которые игриво обрамляли ее лицо.

Принцесса София и принц Карл-Филипп

Королева Летиция

Ее Величество Испании любит время от времени обращаться к трендовым фасонам и материалам — ее можно увидеть и в кожаных кюлотах, и в oversize блузах из органзы. Однако на этой неделе она предпочла старую, добрую и проверенную не одним монархом классику — платье с запахом и принтом в виде гороха. А вот от своих любимых лодочек Летиция отказалась в пользу высоких замшевых сапог, которые придали образу большей остромодности.

Королева ЛетицияПринцесса Мария-Олимпия

У наследницы несуществующей ныне греческой монархии — принцессы Марии-Олимпии — нет необходимости участвовать в официальных мероприятиях. И соответственно много времени, которое она может посвящать своим увлечениям. Вчера папарацци запечатлели ее на прогулке по Нью-Йорку с подругами, на которую она выбралась во всеоружии — в меховом пальто фасона «тедди», объемном теплом шарфе, кожаных лосинах и грубых ботинках.

Принцесса Мария-Олимпия

 опросВыбираем самого стильного монарха недели (25-31 января)Кейт МиддлтонПринцесса ВикторияПринцесса СофияКоролева ЛетицияПринцесса Мария-Олимпия



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