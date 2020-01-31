Россия выполняет свои обязательства в Сирии. Песков ответил Эрдогану

Россия полностью выполняет свои обязательства, связанные с идлибской зоной в Сирии, сообщил Дмитрий Песков. Однако ситуация в этом районе все еще тяжелая: там сконцентрированы серьезные силы террористов, которые регулярно атакуют позиции вооруженных сил Арабской Республики, цитирует пресс-секретаря президента агентство "Интерфакс".

Напомним, 31 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск нарушает подписанное Россией и Турцией соглашение. Сирийская армия усиливает наступление в Идлибе, что приводит к тому, что все больше людей пытаются попасть в Турцию. Уже сейчас в стране насчитывается 3,6 миллиона беженцев из Сирии, добавил Эрдоган.

Президент Турции уточнил, что если ситуация в Идлибе не изменится, то Анкара не останется в стороне. Стабильность в Сирии – приоритет для турецкого руководства, и оно сделает все, чтобы этого добиться, вплоть до применения силы.

Ранее в Сочи была принята декларация о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Российские военные полицейские обеспечили безопасный вывод курдов из зоны на турецко-сирийской границе, а после начали патрулировать этот район вместе с турецкими коллегами.

Источник: Вести

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Последнее: Россия полностью выполняет свои обязательства, связанные с идлибской зоной в Сирии, сообщил Дмитрий Песков. Однако ситуация в этом районе все еще тяжелая: там сконцентрированы серьезные силы террористов, которые регулярно атакуют позиции вооруженных сил Арабской Республики, цитирует пресс-секретаря президента агентство "Интерфакс". Напомним, 31 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск нарушает подписанное Россией и Турцией соглашение. […]