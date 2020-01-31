Россия выполняет свои обязательства в Сирии. Песков ответил Эрдогану

Россия выполняет свои обязательства в Сирии. Песков ответил Эрдогану

31.01.2020, 22:06, Новости дня

Россия полностью выполняет свои обязательства, связанные с идлибской зоной в Сирии, сообщил Дмитрий Песков. Однако ситуация в этом районе все еще тяжелая: там сконцентрированы серьезные силы террористов, которые регулярно атакуют позиции вооруженных сил Арабской Республики, цитирует пресс-секретаря президента агентство "Интерфакс".

Напомним, 31 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск нарушает подписанное Россией и Турцией соглашение. Сирийская армия усиливает наступление в Идлибе, что приводит к тому, что все больше людей пытаются попасть в Турцию. Уже сейчас в стране насчитывается 3,6 миллиона беженцев из Сирии, добавил Эрдоган.

Президент Турции уточнил, что если ситуация в Идлибе не изменится, то Анкара не останется в стороне. Стабильность в Сирии – приоритет для турецкого руководства, и оно сделает все, чтобы этого добиться, вплоть до применения силы.

Ранее в Сочи была принята декларация о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Российские военные полицейские обеспечили безопасный вывод курдов из зоны на турецко-сирийской границе, а после начали патрулировать этот район вместе с турецкими коллегами.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия полностью выполняет свои обязательства, связанные с идлибской зоной в Сирии, сообщил Дмитрий Песков. Однако ситуация в этом районе все еще тяжелая: там сконцентрированы серьезные силы террористов, которые регулярно атакуют позиции вооруженных сил Арабской Республики, цитирует пресс-секретаря президента агентство "Интерфакс". Напомним, 31 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск нарушает подписанное Россией и Турцией соглашение. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика