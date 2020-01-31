СМИ: Иран сможет создать компоненты ядерного оружия за несколько месяцев

Иран сделал прорыв в создании ядерного оружия. Для создания его компонентов Исламской Республике потребуется около 4-5 месяцев. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на документы израильской разведки "Моссад", которые были добыты в Тегеране два года назад. В них содержатся планы и чертежи, относящиеся к ядерной программе Ирана, уточняет агентство "Интерфакс".
Напомним, после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий, Иран ограничил работы по созданию оружия массового поражения. Однако весной 2019 года Тегеран заявил, что страны, которые участвуют в СВПД, не выполняют своих обязательств, следовательно, Исламская Республика решила возобновить свою ядерную программу.
В частности, Иран пообещал перестроить реактор в городе Араке, чтобы тот снова мог производить оружейный плутоний.
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Последнее: Россия полностью выполняет свои обязательства, связанные с идлибской зоной в Сирии, сообщил Дмитрий Песков. Однако ситуация в этом районе все еще тяжелая: там сконцентрированы серьезные силы террористов, которые регулярно атакуют позиции вооруженных сил Арабской Республики, цитирует пресс-секретаря президента агентство "Интерфакс". Напомним, 31 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск нарушает подписанное Россией и Турцией соглашение. […]
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