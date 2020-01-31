«Газпром нефть» и Политехнический институт в Петербурге создают наукоемкие проекты

«Газпром нефть» и Политехнический институт в Петербурге создают наукоемкие проекты

31.01.2020, 22:06, Новости дня

Санкт-Петербургский политехнический университет и "Газпром нефть" налаживают сотрудничество в области наукоёмких технологий.

Ранее компания заключила с политехом и рядом других вузов северной столицы соглашение о создании в городе научно-образовательного центра. 31 января стороны обсудили первые шаги в этом направлении. Председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков побывал в "Технополисе" университета.

По его словам, компания вместе с руководством Петербурга планирует создать на базе вуза "технологическую долину". Дюков подчеркнул, что "технологическая долина" – своего рода экосистема, в которую входят как индустриальные и технологические компании, так предприятия топливно-энергетического комплекса, плюс научно-исследовательские организации и вузы.

"С политехническим университетом уже реализуется одновременно десятки очень важных задач по созданию технологий, продуктов, материалов. И соответственно их применение будет иметь колоссальный эффект", — резюмировал глава "Газпром нефти".

Источник: Вести



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