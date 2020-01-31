В Украине хотят через суд запретить деятельность партии «Слуга народа»

В Украине через суд хотят запретить деятельность партии «Слуга народа». Об этом 31 января проинформировали в Окружном административном суде Киева (ОАСК).

«Поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии «Слуга народа» в части соблюдения им требований закона Украины «О политических партиях в Украине» и своего устава. Среди других требований иска – обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии «Слуга народа», – сказано в сообщении.

В ОАСК отметили, что вопрос об открытии производства по такому административному делу еще не решен.

Кто автор иска, в суде не уточнили.

Партия «Слуга народа» была зарегистрирована 1 декабря 2017 года.

По результатам досрочных парламентских выборов 2019 года партия смогла сформировать большинство в Верховной Раде IX созыва, сейчас фракция политсилы насчитывает 247 нардепов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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