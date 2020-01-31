Сирийские войска нашли западное оружие у террористов в Идлибе

Сирийские войска нашли западное оружие у террористов в Идлибе

31.01.2020, 22:06, Новости дня

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков рассказал о текущем положении террористов в Идлибе. По его словам, они имеют мощный боевой потенциал.

В руки сирийских военнослужащих в ходе отступления боевиков попало большое число оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства. По словам Боренкова, это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов. Он мог обрушиться на такие города, как Хама и Алеппо, если бы этому не воспрепятствовало контрнаступление сирийской армии.

Юрий Боренков рассказал, что правительственные войска Сирии при отражении атак боевиков в Алеппо и Идлибе захватили или уничтожили 11 танков, 19 бронетранспортов и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники, 4 реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров, а также 4 беспилотных летательных аппарата, сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу, 31 января, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская армия освободила от боевиков на юге провинции Алеппо две деревни. Военным удалось взять в плен значительное число террористов.

Боренков рассказал, что на сегодня в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны бандформирований — за прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия полностью выполняет свои обязательства, связанные с идлибской зоной в Сирии, сообщил Дмитрий Песков. Однако ситуация в этом районе все еще тяжелая: там сконцентрированы серьезные силы террористов, которые регулярно атакуют позиции вооруженных сил Арабской Республики, цитирует пресс-секретаря президента агентство "Интерфакс". Напомним, 31 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск нарушает подписанное Россией и Турцией соглашение. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика