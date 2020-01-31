Никита Пресняков и Алена Краснова показали снимки с отдыха на Бали

Никита Пресняков и Алена Краснова показали снимки с отдыха на Бали

31.01.2020, 22:04, Разное

Пресняковы-младшие показали счастье семейного отдыха на Бали. Молодые супруги Никита Пресняков и Алена Краснова подарили поклонникам в Instagram кадры «живой фотосессии».
Зимние каникулы пара провела на острове Бали в Индонезии. Одним из увлечений Красновой является фотография, поэтому устоять перед возможностью запечатлеть живописную красоту местности она не смогла. Эффектное фото «Никита на фоне водопада» супруг разместил на своей странице вместе с комментариями, посвященными «нетронутой природе». Совместные снимки были представлены позже. Как отмечают комментаторы, фотографии наполнены ощущением счастливого времени, когда молод, любишь и любим, а рядом морские волны, скалистый берег с изумрудными зарослями и синее небо тропиков.

Сессия, по словам Алены Красновой, получилась «живой», необходимость позировать отсутствовала, а было лишь желание поймать удачные кадры, чтобы запечатлеть мгновения радости бытия. Она назвала фотографии «волшебной серией», и с этим согласны многие поклонники, не поскупившиеся на восторженные комментарии.



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