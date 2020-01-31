Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

31.01.2020, 21:57, Новости дня

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

В ведомстве отметили, что его предложения, касающиеся компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", не были поддержаны несмотря на договоренности, достигнутые на переговорах с Федеральной антимонопольной службой России.

"Стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий", – подчеркнули в МАРТ.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Ранее 31 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Минском идут постоянные консультации по нефтяному вопросу. Однако, по его словам, встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из РФ идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Тогда прокачку нефти пришлось приостановить. В полном объеме ее возобновили 1 июля 2019 года. Из-за этого упало поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российская биатлонистка Анна Моисеева, которая весной 2018 года обвинила тренера Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах, поделилась с журналистами информацией о ходе расследования. Спортсменка ни о чем не жалеет, но сетует на сложности в ходе следствия. Как уже сообщали Вести.Ru, бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Тутмин принуждал 17-летнюю на тот момент биатлонистку по […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика