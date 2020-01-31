Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.
В ведомстве отметили, что его предложения, касающиеся компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", не были поддержаны несмотря на договоренности, достигнутые на переговорах с Федеральной антимонопольной службой России.
"Стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий", – подчеркнули в МАРТ.
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Ранее 31 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Минском идут постоянные консультации по нефтяному вопросу. Однако, по его словам, встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется.
В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из РФ идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Тогда прокачку нефти пришлось приостановить. В полном объеме ее возобновили 1 июля 2019 года. Из-за этого упало поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии.
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