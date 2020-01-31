ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Котин перешел в московский ЦСКА. 17-летний игрок обороны подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три с половиной года. В новой для себя команде Котин будет выступать под номером 13
Финансовые подробности сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, Котин присоединится к "красно-синим" на сборе в Кампоаморе после оформления визы.
Состав #ЦСКА пополнил 17-летний центральный защитник Никита Котин из @fckssamara https://t.co/5knrd5gVSq pic.twitter.com/hWJAZCj7MK
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 31, 2020
Котин в текущем сезоне в составе самарцев принял участие в 17 матчах молодежного первенства РФ и забил один мяч.
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