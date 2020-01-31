Итальянский круизный лайнер вышел в море после проверки пассажиров на коронавирус

Итальянский круизный лайнер вышел в море после проверки пассажиров на коронавирус

31.01.2020, 21:57, Новости дня

Итальянский круизный лайнер Costa Smeralda, пассажиры и члены экипажа которого днем ранее прошли проверку на наличие коронавируса, вечером 31 января отправился в плавание.

Как передает "Интерфакс", судно покинуло Италию и вышло в море.

30 января на его борту находилось около 7000 пассажиров и членов экипажа. Среди них 67 россиян. После проверки на коронавирус лайнер покинули 1143 пассажира. В тот день врачи проверяли двух граждан Китая и как выяснилось, они были здоровы.

Источник: Вести



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