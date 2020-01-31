В Кузбассе к поддержке многодетных семей подключились предприятия

В Кемеровской области с начала года увеличились меры социальной поддержки многодетных семей. К помощи, которая осуществляется из бюджета, подключились и региональные предприятия. Нововведения при этом коснулись не только увеличения выплат.
— Здесь спим мы, иногда дети тусуются вместе с нами. Тут спит Максимка с Викой. Они пока маленькие. А в соседней комнате мама спит, она плохо ходит и с нами живет.
В двухкомнатной квартире Емельяновых, взятой в ипотеку, вмиг стало тесно. В октябре 2019 года благодаря эко на супругов свалилось сразу тройное счастье.
"Когда жена позвонила сказала, что тройня, я просто присел и сидел. Потом потихонечку отошло. Сейчас очень рад, мотивация есть", — говорит многодетный папа Максим Емельянов.
Из-за проблем с кишечником малыши едят только определенную смесь. В месяц уходит около 36 тысяч рублей. На предприятии, где работает муж, выдали материальную помощь — 100 тысяч рублей. Плюс единовременные выплаты маме — на первое время хватило.
— Дополнительно к своей заработанной плате вы будете получать 40 тысяч рублей ежемесячно.
Емельяновы — первые, на кого распространились беспрецедентные меры социальной поддержки, утвержденные недавно на химическом предприятии "Азот", входящем в состав холдинга "Сибирский Деловой Союз". Многодетная мама сразу оценила и другой подарок судьбы. Руководство предприятия приняло решение полностью погасить ипотеку семьи — это почти 2 миллиона рублей. Супруги теперь могут приобрести квартиру большей площади.
"С 1 января этого года мы увеличиваем выплату для многодетных семей на 10%. Плюс мы изменили и критерий — еще 5 тысяч семей получат эту выплату. Мы также будет продолжать выплачивать из областного бюджета по 130 тысяч — материнский капитал на расширение условий жилищных. Мы даем общий подход, чтобы каждое предприятие Кузбасса разработало свою программу", — сообщил Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.
"В нашем коллективе, который составляет 5 тысяч 600 человек, а прошлом году поддержку получили 202 многодетные семьи. Выплаты им составили порядка 20 миллионов рублей. У нас больше 100 династий на предприятии. 104 трудовые династии. Самая старшая — более 500 лет. Поэтому у нас большие традиции", — объясняет Игорь Безух, генеральный директор КАО "Азот".
Помогает завод и детям-инвалидам. Каждая семья, воспитывающая такого ребенка, получает по 5 тысяч рублей. Оказывается и адресная помощь: покупается бытовая техника, мебель. Лучшие по профессии могут рассчитывать на автомобиль и даже квартиры.
На аллее династий могут появиться новые имена: "Азот" планирует поддержать своих работников, которые собираются удочерить или усыновить ребятишек из детских домов. Такие семьи будут получать ежемесячно денежные выплаты. Соответствующая социальная программа будет разработана уже в феврале.
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