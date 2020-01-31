Россиян призвали не носить медицинские маски на улице

Россиян призвали не носить медицинские маски на улице

31.01.2020, 21:53, Новости дня

Медики отметили, что ношение масок не обеспечивает полной защиты от заболевания.

Роспотребнадзор порекомендовал носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей, но не во время пребывания на улице.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в рекомендациях ведомства.

Медики отметили, что ношение масок не обеспечивает полной защиты от заболевания, поэтому необходимо соблюдать и другие меры профилактики.

Больше всего предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также с ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор посоветовал пореже прибегать к рукопожатиям, а также чаще мыть руки с мылом. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Также необходимо чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства.

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Последнее: Медики отметили, что ношение масок не обеспечивает полной защиты от заболевания. Роспотребнадзор порекомендовал носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей, но не во время пребывания на улице. «Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать […]

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