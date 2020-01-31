Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом в России

Оба заболевших — граждане Китая.

Опубликованы подробности о первых пациентах в России, у которых был обнаружен китайский коронавирус. До 31 января в стране не было зафиксировано случаев заболевания этой инфекцией. О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Первые двое зараженных коронавирусом въехали в Россию в конце января. Один из них пересек границу 26 января после месяца нахождения в Китае, другой — 28 января. Известно, что оба зараженных смертельным вирусом — граждане Китая.

Их состояние стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Зараженных изолировали и поместили в боксированную палату, угроз распространения вируса по стране нет.

Медики провели необходимые обследования. По их информации, заболевание у двоих граждан КНР протекало легко, их состояние стабильное. У них нет температуры и других клинических проявлений вируса.

Близких и родственников двух пациентов поместили в медицинские учреждения под наблюдение врачей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Telegram-канал Baza более подробно рассказал о том, как выявили первых заболевших коронавирусом в России. В Тюмени с признаками ОРВИ госпитализировали китайскую студентку местного индустриального университета, которая недавно прилетела с родины. Она путешествовала в компании еще четверых молодых людей, которых также госпитализировали «на всякий случай». На плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития, где та проживала. Женщина вызвала скорую, сообщив, что ее жильцы, возможно, больны коронавирусом.

Врачи в местной больнице не смогли точно определить причины заболевания, поскольку все симптомы указывали на ОРВИ, однако, по их словам, «смущали анализы мочи». Все биоматериалы направили в новосибирский научный центр вирусологии «Вектор». Там пока не смогли подтвердить коронавирус, этот диагноз поставлен девушке «под сомнением».

Также Baza рассказала о случае заражения в Забайкалье. В краевую инфекционную больницу обратились пятеро местных жителей. Двоих — тридцатилетнего мужчину и его двухлетнюю дочь — госпитализировали. Их анализы тоже отправили в центр «Вектор», так как на месте причины болезни установить не удалось. В этом случае диагноз «коронавирус» также находится «под сомнением».

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