Флаг ЕС сняли со здания постпредства Британии в Брюсселе

Флаг ЕС сняли со здания постпредства Британии в Брюсселе

31.01.2020, 21:51, Новости дня

Со здания постоянного представительства Великобритании при ЕС в Брюсселе сняли флаг Евросоюза, информирует Associated Press.

Судя по фотографиям в соцсетях, на флагштоке постоянного представительства Великобритании при ЕС в Брюсселе остался только флаг Великобритании, передает «Интерфакс».

При этом в ряде СМИ раскритиковали поспешность британских дипломатов, отметив, что флаг ЕС решили снять, не дожидаясь момента Brexit, который наступит в 23.00 по лондонскому времени 31 января (02.00 1 февраля по Москве).

Кроме того, в ночь на субботу, когда Соединенное Королевство официально покинет ЕС, флаг Великобритании исчезнет из Совета ЕС и Европарламента.

В четверг Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, завершив процесс согласований документа со стороны ЕС. В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

Ранее билль о Brexit подписала королева Елизавета II. Премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что страна покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.



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Последнее: Со здания постоянного представительства Великобритании при ЕС в Брюсселе сняли флаг Евросоюза, информирует Associated Press. Судя по фотографиям в соцсетях, на флагштоке постоянного представительства Великобритании при ЕС в Брюсселе остался только флаг Великобритании, передает «Интерфакс». При этом в ряде СМИ раскритиковали поспешность британских дипломатов, отметив, что флаг ЕС решили снять, не дожидаясь момента Brexit, который […]

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