Мнение: Главная цель поправок в Конституцию: к чему Путин готовит народ России

15 января Владимир Путин предложил внести ряд важных изменений в Основной закон Российской Федерации, а также начать борьбу с бедностью населения. Всего пять дней спустя президент внес в Нижнюю палату Парламента законопроект о поправках в Конституцию. Что же изменится в нашей стране после их принятия?

Сегодня много и вполне заслуженно ругают «ельцинскую» Конституцию 1993 года, которая, с одной стороны, сделала президента полновластным хозяином страны, с другой стороны, определила дальнейший путь ее трансформации в сырьевую полуколонию Запада, а теперь и Востока. Среди принципиальных моментов, например, можно выделить прямой запрет на установление идеологии в качестве государственной.

Вполне очевидно, что это было сделано целенаправленно против коммунистической идеологии и возможного левого реванша. Нынешняя наша Конституция – это результат того, что иногда называют «ельцинским переворотом 1993 года». Добиваясь своего, Борис Николаевич не постеснялся применить войска и танки против Дома Советов, в результате чего были многочисленные жертвы среди мирного населения.

Основной закон РФ фактически превращал Россию в «суперпрезидентскую республику»: полномочий у главы государства было даже больше, чем у императора Николая Второго. Разве что не было предусмотрено право передавать власть по наследству своим детям. Однако невнятные формулировки относительно того, что нельзя становиться президентом более двух раз «подряд», были истолкованы так, что все-таки можно, но «не подряд».

Результатом стала так называемая «рокировочка» Медведева и Путина с последующим его повторным избранием на очередные два срока. В отечественной юриспруденции есть такие понятия, как «буква закона» и «дух закона». Если с первым все ясно, то последнее, более объемлющее по смыслу, означает истинные цели сухих норм права, заложенные в них этические, моральные и нравственные нормы. «Рокировочка» не нарушила ни одной «буквы закона», но вот в отношении «духа закона» вопрос остается открытым.

В 2024 году истекает срок очередных полномочий президента Путина. По закону, глава государства должен уйти, уступив место другому законно избранному президенту. Событие вполне рядовое, происходило уже не раз. Однако в СМИ его почему-то назвали «проблемой», проблемой «транзита власти-2024», если точнее. Повторимся, никакой проблемы на самом деле нет, таковой ее делает желание определенных властных кругов сделать так, чтобы Владимир Владимирович остался в качестве «кормчего у руля» и дальше.

Из событий, последовавших за Посланием Федеральному собранию, стало ясно, что, вероятнее всего, Владимир Путин намерен после своей отставки в 2024 году возглавить Государственный совет. Сегодня это просто совещательный орган при президенте, созданный в 2000 году. В его ведении рассмотрение политических вопросов, но никакими властными полномочиями он не обладает, поскольку не является государственным органом.

Ключевым моментом в предложенных Путиным поправках в Основной закон, можно считать наделение Госсовета конституционным статусом. Собственно говоря, это пока все, что известно. На принятие поправок требуется волеизъявление народа. О полноценном референдуме говорить несерьезно, скорее всего, будет проведен некий опрос населения. Как только это будет сделано, и народ даст добро, у нас в стране появится некая новая ветвь власти, вероятно, контрольно-надзорная над всеми тремя традиционными – законодательной, исполнительной и судебной, и даже главой государства, президентом.

Каковы будут реальные полномочия Государственного совета, сейчас судить очень сложно. Все эти вопросы наделения ими Госсовета и их дальнейшего расширения можно будет оперативно решать уже федеральными законами через Госдуму и Совет Федерации. Как и перед кем будет отвечать за свою деятельность сам Государственный совет, тоже пока не ясно.

Насколько будет эффективной работа такой системы, перекраиваемой под одного конкретного человека, сейчас судить сложно. Но не исключено, что в перспективе это может привести к перетягиванию одеяла между Госсоветом и внутри разбалансированной властной триады. Время покажет, была ли эта затея хорошей.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/166353.html

Источник: Теория элит

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Последнее: 15 января Владимир Путин предложил внести ряд важных изменений в Основной закон Российской Федерации, а также начать борьбу с бедностью населения. Всего пять дней спустя президент внес в Нижнюю палату Парламента законопроект о поправках в Конституцию. Что же изменится в нашей стране после их принятия? Сегодня много и вполне заслуженно ругают «ельцинскую» Конституцию 1993 года, […]