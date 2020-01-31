Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная «поставили отношения на паузу»

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и его девушка, совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасия Сличная, стали жить отдельно. Об этом 31 января сообщила «Страна» со ссылкой на источник.

«Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу… Да, все не так гладко. Никто ж никого не скрывал, за год они много где вместе побывали. Праздники, компания, совместные фото. Это в какой-то мере обязывает. Может, конечно, помирятся. Но сейчас живут отдельно», – сказал собеседник.

Он добавил, что пара планирует «остаться друзьями».

Издание сообщило, что зимние праздники Богдан и Сличная провели вместе за границей, а по возвращению разъехались.

В июле 2019 года Сличная рассказывала, что отношения с Богданом у нее начались в конце 2018 года.

Богдан развелся с женой Ольгой в начале 2019 года, у них четыре дочери.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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