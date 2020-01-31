МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США

Действия и заявления американских высокопоставленных лиц в сложное для Китая время крайне недоброжелательны и несвоевременны.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что друг познается в беде и многие государства разными способами выразили и выражают поддержку КНР в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

Официальный представитель заявил также, что трудности только закаляют китайский народ, который под руководством Коммунистической партии способен на великие свершения, в том числе на победу с помощью международной общественности в борьбе с эпидемией.

Хуа Чуньин отметила, что на этом фоне заявления американских представителей являются несвоевременными и не соответствующими действительности.

Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".

Так она прокомментировала слова госсекретаря США Майк Помпео, который назвал компартию Китая "центральной угрозой нашего времени", а также заявление министра торговли США Уилбура Росса о том, что вспышка вируса в Китае повлечет за собой уход оттуда американских компаний и приведет к созданию рабочих мест в США.

Ранее сообщалось, что китайские врачи обнаружили, что лекарство под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.

Источник: Вести

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