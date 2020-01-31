«Барселона» заплатила семь млн евро за 21-летнего полузащитника «Палмейраса»

«Барселона» заплатила семь млн евро за 21-летнего полузащитника «Палмейраса»

31.01.2020, 21:30, Новости дня

Полузащитник бразильского "Палмейраса" Матеус Фернандес подписал с испанской "Барселоной" контракт , рассчитанный до конца сезона-2024/25. При этом сам футболист присоединится к каталонцам лишь 1 июля 2020 года.

Сумма сделки – семь миллионов евро, еще три миллиона "зелено-белые" смогут получить в качестве бонусов. Как сообщает пресс-служба испанской команды, в контракте бразильца будет прописана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.

Фернандес – воспитанник "Ботафого", откуда зимой 2019 года за четыре миллиона евро перешел в "Палмейрас". Матеус в составе клуба из Сан-Паулу принял участие в 11 играх во всех турнирах и забил один мяч. Также на его счету по две игры за молодежные сборные Бразилии U17 и U20.

Источник: Вести



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