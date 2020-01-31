Ученые из Австралии нашли очередное подтверждение теории относительности Эйнштейна

Ученые из Австралии в рамках исследования смогли найти очередное доказательство верности теории относительности, предложенной Альбертом Эйнштейном. В частности, установлено, что пространство-время на самом деле осуществляет вращение под действием массивных тел.

На протяжении почти 20 лет астрофизики вели наблюдение за орбитой звездной пары. Благодаря этому стало возможным подтвердить озвученную Эйнштейном версию о том, что сила тяжести служит следствием искривления пространства и времени. Ученый указывал, что подобные Земле или Солнцу объекты способны корректировать данную геометрию. Наблюдения за светилами осуществлялись посредством телескопа CSIRO Parkes, сообщается на страницах издания Science.

Авторы работы указали, что сперва звездная пара ярко показывала целый перечень классических эффектов, предсказанных теорией авторства Эйнштейна. В дальнейшем имело место изменение ориентации плоскости орбиты.

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