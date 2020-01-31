Константин Богомолов в присутствии Ксении Собчак оценил откровенный танец Дарьи Мороз

Константин Богомолов в компании Ксении Собчак наблюдал за откровенным танцем своей бывшей супруги Дарьи Мороз. Перфоманс актрисы пара смогла оценить при посещении премьеры второго сезона многосерийной ленты “Содержанки”.

Проходил показ первых эпизодов сериала в театре на Малой Бронной в Москве. В какой-то момент на сцену поднялась Дарья Мороз, облаченная в блестящее и короткое платье. Дополнением образа стали туфли на высоком каблуке. В соответствующем виде бывшая возлюбленная Константина Богомолова плясала на сцене, демонстрируя обнаженные ноги, за чем режиссер из первых рядов наблюдал в компании нынешней жены Ксении Собчак. На фоне играл трек “Моя душа рваная” в исполнении Сабины Ахмедовой. Дарья Мороз в итоге сбросила туфли, продолжив свой танец уже босиком.

Ранее актриса призналась, что во время работы над продолжением “Содержанок” почти неделю была вынуждена ходить обнаженной. Впрочем, такая необходимости не вызывала у артистки дискомфорта.

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