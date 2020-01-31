Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Албании

Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Албании

31.01.2020, 21:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Албании гуманитарной помощи. Документ, датированный 31 января, размещен на сайте главы государства.

«С целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Республике Албания вследствие землетрясения… постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Албания», – сказано в указе.

Помощь уполномочили предоставить Кабинету Министров Украины.

В чем будет выражаться гуманитарная помощь для Албании, в документе не сказано.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября 2019 года. Позже была зафиксирована серия подземных толчков меньшей силы. В результате землетрясения в столице Албании Тиране и близлежащем Дурресе были повреждены более 2 тыс. домов; погиб 51 человек, около 2 тыс. получили ранения, без крыши над головой осталось по меньшей мере 4 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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