Ученые показали, как выглядит поразивший Китай коронавирус

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США смогли с помощью электронного микроскопа выделить новый вирус, поразивший граждан Китая, а затем создали его снимок. На фото недуг выглядит как шарик, обрамленный шипами в виде короны.

Коронавирус, уточнили ученые, представляет собой шарик. Это белковая оболочка. покрывающая и защищающая генный материал недуга. Шипы, делающие вирус похожим на корону, отвечают за его внедрение в клетки человека. Пока полностью изучить полученные данные эксперты не смогли, исследования продолжаются.



Фото: Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Согласно последним данным, коронавирус 2019-nCoV уже поразил 213 человек, а число заболевших во всем мире превысило 9,8 тысячи пациентов. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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