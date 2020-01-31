В резиденцию Трампа попытался прорваться внедорожник: охрана открыла огонь

В Майами задержаны два человека, которые пытались заехать на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде.

Транспортное средство прорвалось через два контрольно-пропускных пункта и двигалось к главному входу. Сотрудники службы охраны остановили машину еще на подъезде к особняку, им пришлось открыть огонь. После этого злоумышленники попытались скрыться, но их удалось задержать.

Как сообщает CNN, в резиденцию должен был прибыть Трамп со своей супругой Меланией. Американский президент часто остается в загородном доме на выходные дни.

Источник: Вести

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