В резиденцию Трампа попытался прорваться внедорожник: охрана открыла огонь

В Майами задержаны два человека, которые пытались заехать на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде.
Транспортное средство прорвалось через два контрольно-пропускных пункта и двигалось к главному входу. Сотрудники службы охраны остановили машину еще на подъезде к особняку, им пришлось открыть огонь. После этого злоумышленники попытались скрыться, но их удалось задержать.
Как сообщает CNN, в резиденцию должен был прибыть Трамп со своей супругой Меланией. Американский президент часто остается в загородном доме на выходные дни.
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