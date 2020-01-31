В резиденцию Трампа попытался прорваться внедорожник: охрана открыла огонь

В резиденцию Трампа попытался прорваться внедорожник: охрана открыла огонь

31.01.2020, 21:30, Новости дня

В Майами задержаны два человека, которые пытались заехать на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде.

Транспортное средство прорвалось через два контрольно-пропускных пункта и двигалось к главному входу. Сотрудники службы охраны остановили машину еще на подъезде к особняку, им пришлось открыть огонь. После этого злоумышленники попытались скрыться, но их удалось задержать.

Как сообщает CNN, в резиденцию должен был прибыть Трамп со своей супругой Меланией. Американский президент часто остается в загородном доме на выходные дни.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Нефтеюганская девка из Инстаграма Диана Закутняя решила отдохнуть в местном бассейне со своей мамой. В этом же бассейне проходил реабилитацию ребёнок-инвалид. Его крики стали для Дианы поводом выпендриться в Эскортограме в образе высокомерной суки, которую достало быдло. Фото: Соцсети Этот образ утратил актуальность лет 7-8 назад. Однако Диана — с её жалкими потугами выглядеть как […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика