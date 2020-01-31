В резиденции Трампа устроили стрельбу

В резиденции Трампа устроили стрельбу

31.01.2020, 21:26, Разное

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде. Охрана открыла огонь.

По данным РИА Новости, были задержаны двое нарушителей задержаны. Уточняется, что инцидент произошел за несколько часов до планируемого прибытия в резиденцию Трампа



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