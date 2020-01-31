Минздрав рассказал об основных симптомах коронавируса и способах защиты

Минздрав РФ разработал и опубликовал памятку, в которой указал основные симптомы нового коронавируса и рекомендации, что нужно делать для защиты от переживаний.

В ведомстве объяснили, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем и контактным путем, памятка размещена в группе Минздрава «Вконтакте».

Среди симптомов выделяется ощущение тяжести в грудной клетке, чихание, кашель, температура, боль в горле и мышцах, озноб.

Для того чтобы минимизировать риск заражения в Минздраве рекомендуют не выезжать в очаг заболевания (Китай, город Ухань), избегать посещения массовых мероприятий, чаще мыть руки, использовать медицинские маски, избегать близкого контакте с людьми, имеющими симптомы заболевания.

Врачи предупреждают, что в случае выявления симптомов вируса, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Кроме того, было решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.





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