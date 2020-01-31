Сирийские войска обнаружили в освобожденных районах оружие западного производства

На освобожденных от боевиков территориях в идлибской зоне деэскалации сирийская армия обнаружила большое количество техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«В ходе отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации в руки сирийских военнослужащих попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства», – приводит его слова ТАСС.

Боренков добавил, что боевики хотели совершить мощную террористическую атаку на густонаселенные города Хама и Алеппо, однако ее удалось предотвратить в ходе контрнаступления сирийской армии.

Генерал заявил, что сирийские войска захватили и уничтожили около 100 единиц военной техники боевиков.

«Правительственными войсками Сирийской Арабской Республики захвачено или уничтожено 11танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники – пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением, девять «джихад-мобилей», четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в ходе наступательной операции в Идлибе передовые части сирийской армии освободили населенный пункт Хиш, около которого располагается наблюдательный пост турецких военных.

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