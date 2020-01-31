Британские эксперты назвали самые экономичные бензиновые автомобили в Европе. Информация об этом появилась на страницах издания What Car.

Специалисты из Британии осуществили мониторинг автомобильного рынка, и на его основе составили рейтинг 10 самых недорогих автомобилей с бензиновым мотором в Европе. Стоит отметить, что за последнее время покупатели всё чаще отдают предпочтение машинам с меньшим потреблением топлива.

На десятую позицию эксперты поставили Dacia Sandero 0.9 TCe. Это авто является наиболее дешёвым на рынке Великобритании. Расход топлива у данного транспортного средства составляет 4,45 л на 100 км. На предпоследнем месте оказался Seat Leon, который тратит 4,43 л горючего на такое же расстояние. Восьмую и седьмую строчку занимают Kia Picanto 1.0 и Volkswagen Up 1.0 TSI 90 с расходом топлива в 4,41 л и 4,38 л соответственно. На шестой позиции разместился Seat Ibiza 1.0 TSI 95. Данному авто необходимо 4,35 л бензина на 100 км. Пятым в рейтинге стал Suzuki Baleno- 4,26 л. Несмотря на то, что Skoda Citigo 1.0. нужно такое же количество горючего для преодоления 100 км, найти эту модель сейчас возможно только на вторичном рынке, потому что компания заменила машину на электрический вариант.

Третье место занимает Volkswagen Up 1.0 75 — 4,21 л топлива на 100 км. На второй строчке — Suzuki Celerio 1.0, которому для такого же расстояния нужно 4,07 л. На первую позицию британские эксперты поставили Suzuki Ignis 1.2 SHVS. Автомобиль тратит примерно 3,95 л бензина.

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