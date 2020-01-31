Названы марки самых угоняемых в России автомобилей

В минувшем году в РФ официально зафиксировано около 20 тысяч случаев угона транспортных средств. Специалисты страховой компании «Согласие» назвали больше всего пользующиеся «спросом» угонщиков марки автомобилей.

Лидером данного списка стали авто представителя японского автопрома компании Toyota, на долю которых за 12 месяцев прошлого года в РФ пришлось 22% случаев от общего количества угнанных транспортных средств. Далее с показателем в 19% называют модели Hyundai, по 10% случае у Lexus и Kia. При этом в столице и городе на Неве чаще всего угоняемым авто оказалась южнокорейская марка Hyundai.

Говоря о наиболее опасных местах, где чаще всего регистрировались угоны, эксперты называют парковки больших ТЦ и районы промзон, а в общем риск угона в большой степени зависит от востребованности запчастей определённой модели на вторичном рынке и доступности инструментов для «перехвата» сигнала брелока.

Среди наиболее распространённых способов угона – применение различных радио- и электронных устройств, взлом замка двери и зажигания, проникновение через разбитое водительское или боковое пассажирское стекло.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Международная группа учёных представила мягкую роботизированную руку, которая регулирует свой теплообмен посредством потоотделения. По мнению инженеров, эта способность повысит выносливость мягких роботов: они смогут работать без перегрева дольше, в том числе в экстремальных условиях. Поясним, что мягкие роботы из синтетических материалов гораздо хуже избавляются от тепла, чем их «коллеги» из металла (последний, напомним, хорошо проводит […]