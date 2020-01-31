Сергей Янчуков анонсировал скорый запуск рудника Наседкино

Сергей Янчуков, основатель и владелец нефтекомпании «Мангазея», анонсировал скорый запуск рудника Наседкино. Его мощность должна будет составить 1 000 000 000 тонн руды в год. Предприниматель уверен, что в РФ добыча золота не только является перспективным делом на сегодняшний день, но и останется таковой в будущем.

Несколькими днями ранее строительство золотодобывающего предприятия вошло в финальную стадию, ознаменовав плановый пуск электроэнергии по заново сооружённой ЛЭП 110 кВ Давенда-Наседкино. Как отмечается, данный рудник подключался к электросети Забайкалья специалистами «Россети Сибирь». Вопрос, касающийся обеспечения вахтового поселка бесперебойной электрической энергией, уже решён, информирует gazeta.ru

Золотодобывающий дивизион «Мангазея Золото» владеет ещё и рудниками в районах Кочковское и Савкино. Наседкино – это наиболее масштабный проект ООО «Мангазея Майнинг». Его учредитель – Сергей Янчуков – рассматривает его как ключевой в бизнесе по добыче золота. Предприятие сооружалось с применением передовых технологий и современнейших материалов. Подход к строительным работам можно смело назвать основательным: так, например, поставки щебня для бетона осуществлялись из другого субъекта РФ, для того чтобы фундамент в итоге оказался морозостойким.

Запуск рудника как рабочего объекта намечен на грядущую весну. Что касается совокупных вложений ГК «Мангазея» в данный проект, они составили 13,6 миллиарда рублей. Благодаря запуску предприятия появится порядка 600 новых рабочих мест.

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