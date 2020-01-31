Нардеп Герега не задекларировал две виллы в Испании – «Слідство.Інфо»

Народный депутат Украины из депутатской группы «За майбутнє» Александр Герега не внес в декларацию две виллы в Испании, которые принадлежат его семье. Об этом 30 января сообщил проект «Слідство.Інфо».
Ссылаясь на данные испанского реестра недвижимости, журналисты рассказали, что виллы «Дель мар» и «Изабель» в городе Беникасим приобрела в 2017 и 2018 годах жена нардепа Галина Герега. Виллы находятся на побережье Балеарского моря в Средиземноморском регионе.
Местные журналисты оценили стоимость вилл почти в €6 млн. Они расположены по соседству.
«Слідство.Інфо» отмечает, что Герега не смог объяснить, почему не задекларировал недвижимость в Испании.
«Очень приятно, что кроме нас, коллег и родственников, есть еще много неравнодушных к Пиренейскому полуострову с его таким многообразием», – ответил нардеп.
В декларацию народные депутаты обязаны вносить информацию обо всей недвижимости, которая принадлежит ему и проживающим с ним членам семьи.
Журналисты подчеркивают, что «за недекларирование миллионеру Гереге может грозить или штраф, или общественные работы, или же лишение свободы до двух лет».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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