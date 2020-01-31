Гаджеты: Банковские данные россиян станут доступны для правоохранителей без решения суда

Гаджеты: Банковские данные россиян станут доступны для правоохранителей без решения суда

31.01.2020, 21:07, Новости дня


Конфиденциальные данные российских граждан могут стать более доступными для правоохранительных органов. Об этом заявил новый министр связи Максут Шадаев во время обсуждения стратегии развития цифровой экономики.

Сотрудники органов, проводящие расследования смогут получить доступ к государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. В настоящее время для открытия таких сведений требуется постановление судебных органов.

Министр связи предложил обеспечить следователей прямым доступом к конфиденциальным данным россиян к 2024 году. По мнению чиновника, такое решение будет реализовываться в рамках развития цифровой экономики и проводится в интересах граждан, бизнеса и государства.

Предложивший нововведение Максут Шадаев занял пост министра связи в январе 2020 года, сменив на этом посту нынешнего премьера Михаила Мишустина. Ранее Шадаев работал гендиректором РТ Лабс и был вице-президентом по цифровым платформам Ростелекома.



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