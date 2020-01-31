Гаджеты: Приложение Gmail объединится с мессенджерами

Гаджеты: Приложение Gmail объединится с мессенджерами

31.01.2020, 21:07, Новости дня


Корпоративные клиенты Google в ближайшее время смогут воспользоваться новым мобильным приложением Google, позволяющим интегрировать почтовое приложение Gmail, облачное хранилище Google Drive и мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Mee.

Новое унифицированное коммуникационное приложение для бизнеса , что поможет более эффективно конкурировать с наборами приложений от Microsoft Teams и Slack. Приложение уже проходит внутреннее тестирование в Google, и интегрирует в себя Hangouts Meet, приложение Google для видеоконференций и Hangouts Chat, приложение по обмену сообщениями в режиме реального времени. Новый сервис будет доступен в пакете G Suite, разработанном в подразделении Google Cloud.

Мессенджер Hangouts для корпоративных пользователей был разделен на Hangouts Meet и Hangouts Chat, а рядовые пользователи получили приложения Duo и Allo. Весной 2019 года Google закрыл проект Allo, перейдя на традиционное приложение Messages для Android. Приложение Duo продолжает работу.



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